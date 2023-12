Stanziati più di 360mila euro. Sostegno a scuole e terzo settore

Oltre 360 mila euro di risorse a favore di istituti scolastici, enti e associazioni senza scopo di lucro: lo stanziamento è stato deliberato in questi giorni da Fondazione Carispezia e sarà assegnato ai beneficiari attraverso quattro bandi nei settori Welfare, Formazione e Sport. Le iniziative finanziate – che vanno dal sostegno al mondo della scuola ad interventi di supporto alle categorie sociali più fragili – confermano "il ruolo fondamentale di vicinanza della Fondazione al territorio della provincia della Spezia e della Lunigiana – sottolinea l’istituto in un comunicato –, in particolare alle tante organizzazioni del terzo settore e del volontariato che con le loro iniziative, anche di piccola entità, arrecano un grande beneficio alla comunità".

Attraverso il bando aperto nel settore Formazione saranno sostenuti dieci progetti presentati da Istituti superiori volti a potenziare e migliorare l’attività didattica nelle scuole, anche attraverso l’utilizzo di risorse strumentali, e a promuovere un’istruzione di qualità per le nuove generazioni. Il bando aperto nel settore Welfare darà la possibilità di realizzare 18 progetti su tutto il territorio, gestiti da organizzazioni del terzo settore ed enti locali, per dare una risposta concreta alle varie forme di emarginazione e disagio che colpiscono i più fragili. Il benessere e l’integrazione di tutte le componenti sociali è il tema al centro del bando “Inclusione e benessere” che ha sostituito il tradizionale bando di fine anno destinato a realtà associative ed enti religiosi, finanziando ulteriori 32 iniziative negli ambiti del supporto alle varie forme di povertà, delle attività socio-assistenziali, della salvaguardia della comunità con particolare riferimento alle attività di protezione civile. L’attenzione all’aspetto sociale ha caratterizzato anche il bando “Inclusione in movimento” attraverso cui sono stati finanziati 38 iniziative e progetti meritori di piccola entità in ambito sportivo/dilettantistico, per facilitare uno sport inclusivo, valorizzando percorsi di aggregazione, integrazione e inclusione.

L’elenco dei contributi deliberati e il dettaglio dei quattro bandi è disponibile sul sito www.fondazionecarispezia.it.