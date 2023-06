Stadio Nuovo, Misure Vecchie, Le Dimensioni del Campo di Gioco Restano Quelle Attuali

Stadio nuovo ma... misure vecchie. Le dimensioni del campo di gioco, infatti, resteranno quelle attuali, vale a dire 105 metri di lunghezza e 65 metri di larghezza. In serie A il ’Picco’ era lo stadio più stretto insieme al ’Castellani’ di Empoli, si pensava quindi che con i nuovi lavori e l’eliminazione del parterre sarebbe stato allargato anche il terreno di gioco, portandolo a 68 metri come sono quasi tutti gli altri stadi. Invece non sarà così, perché la larghezza resterà 65 metri. Il motivo? Non ci sono obblighi perché la tolleranza di tre metri è garantita dal regolamento, evidentemente però la realizzazione de 257 ’field box’, ovvero l’area sul campo per i tifosi vip, richiede il suo spazio...

M.B.