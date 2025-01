Stadio da grandi eventi. Un arcobaleno di colori sugli spalti del Picco per la Supercoppa

Oltre 2500 spettatori sugli spalti in un arcobaleno di colori dal giallorosso al viola, passando per le divise sociali delle squadre femminili (e non solo) della provincia spezzina. E anche chi non era al ’Picco’ ha potuto seguire la finale di Supercoppa Fiorentina-Roma in tv, dove la telecronaca diretta è stata vista da quasi mezzo milione di telespettatori. Tra Rai 2 e Sky Sport sono stati 478mila gli utenti collegati (4,15% complessivo di share) con il match vinto dalla Roma 3-1 sulla Fiorentina. Ai 416mila telespettatori di Rai 2 (3,61% di share) si sommano i 62mila che hanno seguito il match su Sky Sport Calcio (0,54% di share), un dato superiore di quasi 40mila telespettatori rispetto alla Supercoppa di un anno fa. Su Rai 2 il picco di ascolto alle 17.17, a ridosso del fischio finale, con 575mila telespettatori; alle 16.52, il picco di share al 4,77%.

In campo poi giocatrici, allenatori e staff hanno apprezzato la struttura del ’Picco’ diventato stadio degno di ospitare eventi di livello nazionale (come la Supercoppa) e internazionale, con la sfida Italia-Ucraina Under 21 maschile del novembre scorso. Sugli spalti a seguire il match anche il sindaco Pierluigi Peracchini. "La finale di Supercoppa ha portato il meglio del calcio femminile nazionale allo stadio ’Alberto Picco’ che, giorno dopo giorno, grazie al lavoro di restyling realizzato da Comune e società (con cofinanziamento della Regione) si conferma un impianto di riferimento per grandi eventi. Siamo orgogliosi di aver ospitato questa partita, faccio i miei complimenti a Roma e Fiorentina per aver giocato con grande passione sul nostro campo, oltre a ringraziare la Figc per aver scelto Spezia per disputare la finale. Continuiamo a sostenere il calcio femminile: è fondamentale valorizzarlo e farlo crescere".

Claudio Masseglia