Sprugolino a Thea, Emiliano e nonno Claudio

Una Sala Dante sold out, ma gli appassionati erano anche molti di più dei 200 posti disponibili, visto che in diversi si sono dovuti... avvicendare. Perché la musica ha questo potere. La prima edizione del concorso canoro ‘Lo Sprugolino d’Oro’ è stato un grande successo, superando anche le più rosee aspettative. Thea Cozzani con un insolito (per questo tipo di gare) ‘Voi che sapete’ da ‘Le Nozze di Figaro’ di Mozart, Emiliano Bertagna (dieci anni) accompagnato dal nonno Claudio con ‘Hey Jude’ dei Beatles.

Questi i vincitori delle due categorie, rispettivamente Singoli e Family, della kermesse ideata e organizzata da Marco Tarabugi con la collaborazione della scuola di musica Music Factory, le associazioni Tandem e Musicando, ed il Cantagiro, con il patrocinio del Comune della Spezia. Dopo le lunghe preselezioni sono arrivati all’epilogo in 20 per la categoria Singoli e 5 nella Family, vera novità a livello assoluto della competizione, alla quale potevano partecipare i bambini dai 5 ai 15 anni, in binomio con un parente. Due defezioni dell’ultim’ora, per l’esibizione in solitaria, poi spazio a Vittoria Dante, Agata Bergitto, Chiara Celoro, Emelina Maria Voiculescu, Giorgia Vespoli, Niccolò Foce, Nicol Giangarè, Linda Marchetti, Thea Cozzani, Valentina Maria Basile, Mattia Mancuso, Aurora Sebastiani, Davide Zamponi, Antonio Marco Manfredi, Viola Mulattieri, Miruna Adriana Horvat, Giulia Greghi e Alice Giella. Grandi emozioni sul palco, con a presentare i perfetti e puntuali Selene Ricco e Maurizio Damerini, fra brani di Adele, Annalisa, Cynthia Erivo, Or3o, Beyoncé, Alex Britti, Celine Dion, Mina, Cesare Cremonini, Marco Mengoni, Sam Ryder, Coma Cose e Mario Gardini. Il brano lirico ha trionfato su tutti, anche se di pochissimo su Aurora con ‘La noia’, ballata e interpretata con anima, e su Miruna Adriana Horvat con una raffinata ‘Shallow’. Fuori dal podio, per una manciata di voti, Linda, ragazza non vedente, con ‘My heart will go on’, che ha toccato il cuore del pubblico suonando anche al pianoforte, mentre un terzetto, una spanna poco più sotto, ha distaccato il resto: Valentina Maria con ‘Città vuota’, Alice con ‘Sulle ali di un bambino’ e Chiara con ‘Stand up’. "Era la prima volta che mi presentavo ad un concorso – confessa emozionata la quattordicenne spezzina Thea – non pensavo certamente di vincere".

Difficilissimo il compito della giuria presieduta dal collega Marco Magi (che ha curato anche la direzione artistica) e composta da Marco Tarabugi, Salvatore Piscopo, Alessio Boni, Gabriella Crovara, Davide Micoli, Susanna Varese, Gianluca Capellazzi, Daniele Giorgi e Andrea Canini (questi ultimi due, in rappresentanza della giuria popolare). Complicato anche decidere il migliore della categoria Family, con i Berta’s (così avevano simpaticamente scritto sulla maglietta), a superare di un soffio Viola Mulattieri e il papà Matteo che hanno presentato ‘Supereroi’ di Mr. Rain, mentre per il terzo gradino del podio se la sono giocata Niccolò Romeo con la mamma e il cugino Leonardo con ‘Ali di carta’ del Piccolo coro dell’Antoniano, e Viola Capasso con la nonna Sonia Leonetti e la loro ‘Disco Paradise’; l’ha spuntata la coppia al femminile. Al termine, tutti insieme sul palco, per cantare ‘Supereroi’ di Mr. Rain insieme ad un pubblico attento fino all’ultimo istante. I vincitori delle due categorie si sono aggiudicati un book fotografico offerto da Ptz Photo lab (fotografo ufficiale della manifestazione, trasmessa in diretta da Web Spezia Tv di Jean Pierre Tassora) oltre all’importante segnalazione alla direzione artistica di ‘Io Canto’ programmato da Mediaset (da inizio anno, successivamente allo ‘Sprugolino d’Oro’ che le aveva attivate lo scorso luglio, sono partite pure le selezioni di ‘Io canto family’); in più Thea Cozzani, ha ottenuto l’accesso diretto alle Semifinali nazionali del Cantagiro, grazie all’impegno di Boni. "Con l’appuntamento all’anno prossimo", conclude con giustificato orgoglio Tarabugi. Ma visto il successo, pensa già ad una location più ampia.

Giulia Tonelli