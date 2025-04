’Ha scommesso sul calcio’. Giocatore dello Spezia indagato dalla procura Figc

La Spezia, 12 aprile 2025 – Secondo le accuse della procura federale della Figc avrebbe scommesso su partite di calcio attraverso canali ufficiali. L’attaccante dello Spezia Giuseppe Di Serio fa parte dei dieci giocatori finiti sotto indagine dalla Procura della Figc, con l’accusa di avere puntato su partite di calcio attraverso circuiti legali. Si tratta di un’inchiesta di solo carattere sportivo, ben diversa da quella di profilo penale che ha invece coinvolto dodici giocatori di serie A indagati dalla procura di Milano per scommesse illegali.

I nomi dei 10 giocatori fanno parte dell’inchiesta ’Benevento-bis’, nuovo fascicolo legato a quello che a suo tempo portò alle squalifiche di due ex giocatori del team sannita. Il coinvolgimento di Di Serio riguarda proprio il periodo della sua militanza con i giallorossi, lo Spezia è invece del tutto estraneo alla vicenda, anche se la sta seguendo da vicino a tutela del suo tesserato. Sarà l’inchiesta della procura federale a fare piena luce sulla posizione dell’attaccante trentino, in base agli atti e i fatti contestati, anche se già da ora si sa che il giocatore aquilotto per scommettere avrebbe utilizzato canali ufficiali.

Scommesse fatte “a viso aperto”, dice la procura, tramite conti bancari (quindi con pagamenti facilmente tracciabili), dopo aver fornito il proprio documento d’identità. Nulla di illegale quindi o penalmente perseguibile e una posizione apparsa finora marginale, a differenza invece dei giocatori che hanno scommesso soldi in piattaforme illegali. L’inchiesta riguarda solo l’ambito sportivo in quanto come noto, i calciatori non possono scommettere sul calcio, come previsto dall’articolo 24 del codice di giustizia sportiva.

Di Serio ha saputo della notizia nel ritiro dello Spezia in preparazione della sfida odierna a Mantova: si è detto “sereno” e intenzionato “solo a pensare alla partita delle Aquile”. Il tutto in attesa di prendere visione, attraverso i suoi legali, degli atti con cui la procura lo ha messo sotto indagine: da lì si potrà capire la portata delle accuse mosse a suo carico, in base a queste si potranno delineare anche le eventuali conseguenze, quindi una multa o una squalifica. Fra i 10 i giocatori finiti sotto la lente di ingrandimento della Figc, anche Alessandro Vogliacco, difensore del Genoa (estraneo alla vicenda) in prestito al Parma: quando giocava nel Benevento avrebbe scommesso su campionati esteri.

Claudio Masseglia