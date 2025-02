Spezia, che peccato. Ride Catanzaro. Le Aquile non trovano il colpo d’ala . Battute all’esordio di mister Francis

SPEZIA 0 CATANZARO 1

Primo tempo 0-0

SPEZIA (3-5-2): Chichizola; Wisniewski, Hristov, Mateju (41’ st Colak); Reca (34’ st Vignali), Degli Innocenti (28’ st Kouda), Bandinelli (34’ st Candelari), Aurelio; P. Esposito, Di Serio (1’ st Lapadula). A disp. Gori, Ferrer, Nagy, Falcinelli, Benvenuto, Giorgeschi, Djankpata. All. D’Angelo.

CATANZARO (3-5-2): Pigliacelli; Bonini, Scognamillo, Brighenti (25’ st Antonini); Quagliata, Pagano, Petriccione, Pompetti (36’ st Ilie), Situm (36’ st Cassandro); La Mantia (25’ st Pittarello), Iemmello (41’ st Coulibaly). A disp. Gelmi, Borrelli, Biasci, Seck, Buso, Maiolo, Corradi. All. Caserta.

Arbitro: La Penna di Roma (assistenti Laudato di Taranto e Cortese di Palermo, quarto uomo Nigro di Prato; Var Patera di Teramo, Avar Di Marco di Ciampino).

Marcatore: 30’ st Pittarello.

Note: paganti 3.410 con un incasso di 55.254 euro; abbonati 6.102, con una quota di 60.762 euro. Espulsi al 22’ st Lapadula (S) e al 49’ st Quagliata (C). Ammoniti Bandinelli, P. Esposito, Bonini, S. Esposito, Hristov, Situm, Brighenti, Pompetti, Vignali. Tiri in porta 4-4. Tiri fuori 11-4. In fuorigioco 1-0. Angoli 4-1. Recupero: 3’ pt e 8’ st.

LA SPEZIA

Andrea La Mantia? Presente! Era in campo e segnò l’anno scorso, il 28 febbraio, quando lo Spezia perse l’ultima volta al Picco (0-2 contro la Feralpisalò). C’era ieri, quando gli aquilotti sono stati battuti di misura dal Catanzaro. L’autore della rete decisiva? Pittarello, che la mette dentro alla mezz’ora della ripresa, dopo aver sostituito proprio La Mantia 5 minuti prima. Ad un passo dalla prima candelina, però, giustamente, gli applausi dello stadio ai ragazzi in maglia bianca, alla fine arrivano comunque. Prima di tutto perché le occasioni per passare in vantaggio e poi per pareggiare ci sono state, e parecchie. Pigliacelli, un palo e la scarsa precisione degli spezzini, non permettono di concretizzarle. Capitolo a parte per Lapadula che, come altri (Kouda, Hristov e Pio Esposito) era post febbre, mentre il virus colpisce più duramente Cassata (rimasto a casa) e Vignali ha accusato un fastidio nella rifinitura. L’attaccante col numero 10 subentra dopo l’intervallo e dopo aver fallito la rete del vantaggio, stende con un pestone Petriccione e lascia il terreno perché espulso. Tra l’altro La Penna – arbitro che innervosisce i contendenti – aveva ammonito (alla fine saranno ben 9), ma cambia idea richiamato dal Var. Segnalazione in cuffia giunta anche al 12’ quando Pio Esposito pare, per il direttore di gara, steso in area da Brighenti, ma le immagini in video gli suggeriscono poi suggerito di sventolare il giallo all’attaccante. Sfortunato Pio invece ad inizio ripresa, che centra il palo (per lui è l’ottavo legno stagionale) di testa in una tripla occasione ancora sventata da Pigliacelli. Con lo Spezia in inferiorità numerica, diagonale di Pittarello che si gira, marcato da Hristov, e la piazza: è il terzo tiro in porta dopo quelli di Iemmello e di Quagliata a fine primo tempo, proprio nei dieci minuti in cui gli aquilotti, autentici dominatori, calano leggermente. In tribuna erano presenti anche Justin Paul Kenna, Paul Lokam, Glenn Anthony Lovett nuovi finanziatori del club.