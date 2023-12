Spettacolo da acrobati. Sul palco del teatro Civico parte il ’Trac Festival’

Sarà la compagnia di acrobati volanti Sonics, attualmente impegnata in tour mondiale con 4 diversi spettacoli, ad aprire il ‘Trac Festival’ – promosso dal Comune della Spezia a cura del Teatro Civico, con il supporto di Artificio 23 – stasera alle 21 al Civico. Gli spettacoli successivi, a partire dal 25 dicembre e fino al 16 febbraio, si svolgeranno invece sotto lo chapiteau allestito al Pin. Dopo i successi raccolti tra Germania e Svizzera, il gruppo capitanato da Alessandro Pietrolini, Ileana Prudente e Fanzia Verlicchi porterà in scena alla Spezia lo spettacolo ‘Sonics in Toren’, presentato in anteprima mondiale al Fringe Festival di Edimburgo. Un vero e proprio inno al colore, simbolo di felicità, passione e speranza. Per i Sonics, ‘Toren’, rappresenta un ritorno alle origini – sebbene con un’attitudine all’innovazione scenica e performativa – dopo il felice incontro tra testo teatrale e gesto acrobatico sperimentato nel precedente spettacolo ‘Duum’. In Toren, gli artisti mettono da parte la drammaturgia, per concentrarsi sulla sperimentazione acrobatica, atletica e visuale dei performer. ‘Toren’ suggerisce una riflessione: tutta la magia e l’emozione che il colore è in grado di creare si perdono man mano che l’essere umano diventa adulto. Sul palco si dipana la storia di un uomo che, intrappolato nella sua routine, vive una vita in ‘bianco e nero’, oramai incapace di cogliere le mille e colorate sfumature della realtà. Basterà per un attimo capovolgere il proprio punto di vista ed ecco che subito si scivolerà in un mondo di colore e stupore. Sul palco cominciano a succedere cose incredibili mentre le emozioni prendono forma nei giochi di luce e nelle danze aeree degli acrobati. Il segreto di ‘Toren’ è cominciare a guardare la vita con occhi diversi, solo in quel modo il bianco si rivelerà per quello che è in realtà, ovvero la somma di tutti i colori. Informazioni a [email protected] e biglietti anche sulla piattaforma Vivaticket.it.

Marco Magi