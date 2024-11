Sos parcheggi al centro commerciale. Cinquanta posti sono inutilizzabili: "Creare spazi in via della Pace"

La carenza di parcheggi al centro commerciale La Miniera, specialmente il mercoledì – giorno in cui si svolge il mercato – inizia a farsi sentire e creare malulore fra i residenti. Per questo l’opposizione, rappresentata dai gruppi di Castelnuovo Civica e RicominciAmo Castelnuovo già lo scorso settembre aveva protocollato un’interpellanza congiunta sull’argomento senza però ricevere risposte soddisfacenti: il tema verrà affrontato oggi alle 18, nell’assemblea pubblica organizzata dalla stessa opposizione per illustrare alla cittadinanza alcune proposte che, in attesa delle verifiche strutturali dei parcheggi chiusi lo scorso luglio a seguito del cedimento di un pannello fotovoltaico a copertura degli stalli, possano risolvere temporaneamente la situazione. Sono almeno cinquanta gli stalli chiusi e quindi inutilizzabili situati a monte del centro commerciale. E il timore è che le svariate attività commerciali che lì hanno sede potrebbe quindi risentire, in periodo di spese natalizie, dell’effettiva difficoltà delle persone che, non trovando parcheggio (nella foto d’archivio), potrebbero scegliere di fare acquisti altrove.

Questo pomeriggio, alle 18, al Bar Jolly del centro commerciale La Miniera, l’opposizione presenterà quindi alla cittadinanza le proposte elaborate per tamponare nel minor tempo possibile un’emergenza che si sta protraendo da troppi mesi, con l’intento di presentarle nei prossimi giorni anche all’amministrazione comunale. Tra le proposte elaborate dalla minoranza consigliare vi è quella di istituire in via della Pace II traversa, nella sola giornata del mercoledì, il senso unico di marcia, per poter ricavare una doppia fila laterale di parcheggi a pettine o longitudinali, ma anche la realizzazione di ulteriori posti auto attraverso segnaletica verticale e orizzontale, nelle aree sottoutilizzate poste in prossimità della Miniera.

Tra le soluzioni per arginare il problema anche la possibilità di sfruttare il parcheggio collocato a pochi passi dall’asilo nido (che dispone di circa 20 posti auto) creando un piccolo passaggio che consenta alle persone di poter raggiungere il centro a piedi in un breve percorso. "Chiediamo al Comune di velocizzare le opere di verifica dei parcheggi interdetti al pubblico – spiega Gherardo Ambrosini (Castelnuovo Civica, nella foto) – Nell’attesa proponiamo alle osservazioni della popolazione una serie di proposte che non saranno certo risolutive, ma fattibili in poco tempo e impiegando risorse limitate. Dopo le sottoporremo al sindaco e alla giunta, nella speranza che si voglia impegnare ad affrontare il problema".

Elena Sacchelli