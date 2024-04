Sognando i Coldplay allo Smood

Anche aprile sarà un mese denso di appuntamenti allo Smood - Sign Music Desk di Ceparana. Questa sera, dopo il successo di dicembre, tornano sul palco ceparanese i Lost, tribute band dei Coldplay. Dal punto di vista musicale, basta chiudere gli occhi per stupirsi quanto gli somiglino. Si tratta di un progetto nato 8 anni fa dalla comune passione per la famosa band inglese composta da Chris Martin, Jonny Buckland, Guy Berryman e Will Champion. E anche i Lost, naturalmente sono quattro musicisti che, provenienti da esperienze differenti, vogliono cantare e suonare di amore e di amarezza, gioia e malinconia, vita e morte, binomi indissolubili che sono il filo conduttore delle canzoni dei Coldplay. Sono davvero molto attenti alle sonorità tipiche della formazione inglese e delle loro performance live, dunque si tratterà di un’esperienza davvero speciale. Il concerto inizia alle 22 (dalle 20.30 la cena). Informazioni disponibili al numero 328 7671213.