Sirianni riporta in scena il ’Signor G’

Torna a grande richiesta ‘20 anni senza il Signor G’, uno spettacolo con protagonista Federico Sirianni nato in occasione del ventennale della scomparsa di Giorgio Gaber (1° gennaio 2023), fra i più grandi artisti del Novecento italiano. Proposto al Tiqu nel gennaio dello scorso anno, torna in scena stasera alla 21 nuovamente al Teatro internazionale di quartiere di palazzo Fattinanti-Cambiaso in piazzetta Cambiaso 1 a Genova. Il percorso artistico di Federico Sirianni, pluripremiato cantautore genovese, nasce proprio assistendo, giovanissimo, agli spettacoli di Gaber, al quale è legato da un filo strano e sottile, avendo lavorato in più di un’occasione con alcuni suoi storici collaboratori: Gianpiero Alloisio, Arturo Brachetti e i musicisti del teatro-canzone. Sul palco Federico Sirianni accompagnato dai musicisti ‘originali’ del Teatro Canzone di Giorgio Gaber: Gianni Martini (chitarra), Claudio De Mattei (basso).