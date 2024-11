Sindaci e parroci insieme nel calendario per solidarietà

Domani mattina, alle 10.30, nella sala consigliare del Comune di Luni in programma la presentazione del calendario solidale realizzato dalla Onlus Gli Amici di Elsa intitolato ‘Don Camillo&L’Onorevole Peppone’. Ad attendere i partecipanti all’iniziativa sarà molto più di un semplice calendario, ma una vera lezione di umanità, inclusività e solidarietà. Quella di sabato mattina sarà la prima delle presentazioni ufficiali a livello provinciale del calendario in cui 12 sindaci (tra cui Alessandro Silvestri, Cristina Ponzanelli e Monica Paganini) insieme a 12 parroci dei comuni della Val di Magra e della Lunigiana si sono messi in gioco, posando in scatti allegorici della nota pellicola di Carmine Gallone con i ragazzi affetti da disabilità. Obiettivo dell’iniziativa, contribuire alla realizzazione di un progetto atto a migliorare la vita delle persone con disabilità. Il ricavato della vendita del calendario che contiene ben ventiquattro scatti (due per ciascun mese, uno raffigurante la lite e il secondo sulla riconciliazione) realizzati dal fotografo Massimo Pasquali, servirà infatti ad autofinanziare ‘Essere Liberi’, progetto ideato dagli Amici di Elsa con la Tourism Factory Aps attualmente in corso al Nuovo spazio Barontini di Sarzana, organizzato per migliorare la qualità della vita di quei ragazzi maggiorenni affetti da disabilità grave, per i quali spesso decadono le forme di supporto assistenziale. Tutti i martedì, dalle 14 alle 19, i ragazzi che hanno aderito al progetto hanno infatti la possibilità di socializzare e di svolgere attività quali la logopedia, la musicoterapia o la pet-therapy con professionisti qualificati. La cittadinanza è invitata a partecipare alla presentazione e ad acquistare il calendario. Nella foto: il sindaco di Luni Alessandro Silvestri