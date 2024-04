’Sigillo di Dante’, il premio letterario verso la sua decima edizione

È stato indetto l’ormai tradizionale concorso internazionale di letteratura ‘Il Sigillo di Dante’, bandito dalla Società Dante Alighieri della Spezia presieduta da Carlo Raggi, patrocinato dal Comune di Sarzana, dal Ristorante del Re, da Sarzana Dantesca, Si.Te.Mar. e da Gd Grafiche digitali. Il premio scopritore di talenti giunto quest’anno alla decima edizione e propone le diverse categorie ognuna con specifica dedica: Sezione A - Poesia Singola ‘Giovanni Giudici’; Sezione B - Silloge inedita ‘Attilio Bertolucci’; Sezione C - Libro edito di poesia ‘Sirio Guerrieri’; Sez. D - Premio speciale ‘Paolo Bertolani’ per poesia dialettale; Sezione E - Narrativa edita o inedita ‘Mario Catola’; Sezione F - Saggistica edita o inedita ‘Luigi Camilli’. La giuria risulta, come sempre, composta da alcune delle più eminenti personalità del mondo della cultura del nostro territorio: presieduta da Egidio Banti e formata da Egidio di Spigna, Chiara Serreli, Cesare Giorio, Lorino Trimarchi, Clara Candida Masetti, Ignazio Gaudiosi, Massimo Pesucci, Piergiorgio Cavallini, Annalisa Coviello, Pierluigi Iviscori e Luciana Ferrari. A loro toccherà il difficile compito di scegliere le opere più meritevoli. Proprio nei giorni scorsi, tra l’altro, è andato in scena a Sarzana, al Teatro degli Impavidi, lo spettacolo ‘Il Gentile’, soggetto e regia di Emanuela Messina, autrice del romanzo vincitore del 1° premio sezione Narrativa de ‘Il Sigillo di Dante’, edizione 2022. Il bando scadrà il 31 luglio 2024 e la cerimonia di premiazione è fissata al 20 ottobre al Park Hotel Santa Caterina, secondo il seguente programma: alle 12.30 il pranzo degli autori, poi alle 15 la lectio magistralis del magistrato Maurizio Caporuscio, su Puccini poeta, infine alle 16.30 la premiazione dei vincitori. Gli interessati potranno scaricare il bando completo alla pagina www.dantelaspezia.it/sigillo-di-dante-2024 oppure scrivendo direttamente a [email protected].

m. magi