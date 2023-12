Si stacca un pezzo di intonaco. Paura alle medie di via Romana. Ferita una ragazzina di 13 anni

Una ragazzina di tredici anni, alunna della scuola medie Fontana, è rimasta lievemente ferita alla testa a causa del distacco di una porzione di intonaco dal soffitto di un locale utilizzato come antibagno. L’incidente si è verificato ieri mattina a Melara negli spazi adiacenti a quelli usati per i servizi igienici e ricavati al piano terra dell’edificio di via Romana che ospita temporaneamente i ragazzi iscritti alle medie dell’Isa7: uno spostamento che si è reso necessario per avviare i lavori di demolizione e ricostruzione del plesso di via del Canaletto previsti nell’ambito dei fondi Pnrr. Per cause da accertare, una parte del soffitto ha ceduto ed è piombata al suolo, sfiorando il corpo della ragazzina, che in quel momento stava usando il lavandino. Per lei soltanto alcune escoriazioni, per le quali è stato comunque necessario ricorrere al pronto soccorso. Il dirigente scolastico, Tiziano Lucchin, ha subito allertato il Comune: l’edificio di via Romana è infatti di proprietà comunale ed è già stato utilizzato come punto di appoggio per altri plessi. "Nelle ultime settimane – spiega l’assessore ai lavori pubblici Antonio Cimino, intervenuto ieri mattina con alcuni tecnici – non sono emersi segnali di indebolimento dell’intonaco che lasciassero presagire un potenziale rischio di cedimento, né abbiamo rilevato crepe durante la nostra ispezione. Nei prossimi giorni saranno comunque fatte accurate e approfondite verifiche". Nel frattempo ieri mattina le lezioni sono state precauzionalmente sospese. E non saranno riprese, almeno non in presenza, fino a che non sarà possibile garantire condizioni di assoluta sicurezza. Il preside ha già provveduto ad attivare la dad che proseguirà probabilmente fino alla sospensione per le vacanze natalizie.

Roberta Della Maggesa