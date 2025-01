Sfida tra Bresh e Olly sulle note di De Andrè. Un derby tutto ligure

La Liguria, come sempre, farà la sua parte anche con i propri cantanti al Festival di Sanremo 2025. L’anno scorso il genovese Alfa e la savonese Annalisa, quest’anno due ragazzi del capoluogo, ovvero Bresh e Olly. I due genovesi di opposta fede calcistica (Bresh è genoano e Olly sampdoriano), hanno già provato l’emozione di esibirsi all’Ariston, il primo come ospite e il secondo come cantante in gara. Quindi Bresh, di Sturla, nome d’arte di Andrea Brasi (nella foto), sarà per la prima volta in gara, perché nella scorsa edizione del Festival è stato ospite in ben due occasioni: nella terza tappa quando ha eseguito ‘Guasto d’amore’, mentre nella serata delle cover ha affiancato Emma in un medley dei più grandi successi di Tiziano Ferro. Con 24 certificazioni platino e 11 oro, Bresh, è uno dei cantautori della scena urban più apprezzato degli ultimi anni. Torna invece sul palco Federico Olivieri, in arte Olly, già concorrente di Sanremo 2023, quando conquistò l’Italia con il suo brano ‘Polvere’, pure per il duetto sulle note de ‘La notte vola’ insieme a Lorella Cuccarini durante la serata delle cover. Per entrambi i genovesi, due omaggi a Fabrizio De André: Bresh canterà ‘Crêuza de mä’ in duetto con Cristiano De André, figlio di Faber, mentre Olly si esibirà ne ‘Il pescatore’ col musicista bosniaco Goran Bregovic e la Wedding & Funeral Band.

m. magi