Scuole aperte ma con riserva. Tra lezioni, compiti e cantieri. La mappa alla vigilia del via

Studenti già in clima da rientro e scuole pronte, o quasi. I cantieri che nel corso dell’estate hanno lavorato per eseguire il piano di investimenti previsto dalla Provincia sono stati rimossi in gran parte degli edifici anche se ne restano alcuni ancora aperti. Ma nonostante i lavori in corso l’ente ha concordato con le istituzioni scolastiche il cronoprogramma per ridurre i disagi e scongiurare le limitazioni della didattica. Gli edifici già regolarmente in uso agli istituti scolastici per le attività didattiche sono: Capellini–Sauro edificio di via G. Doria, intera palestra di via Don Pertile, edificio di via G. Carducci. Liceo artistico e musicale Cardarelli edificio di via Montepertico con usuale condivisione spazi con I.I.S.S. Casini

edificio di via Fontevivo e. Casini. L’intero edificio del liceo Costa di piazza Verdi, edificio ex Gil (adiacente al Pacinotti): eree con disponibilità condivisa con liceo Pacinotti dei servizi igienici e del connettivo anche nell’edificio principale per la fruizione delle entrate ed uscite. Intero edificio Einaudi – Chiodo di via XX Settembre. Al Fossati- Da Passano non disponibile l’area esterna limitrofa all’edificio Nuovo Pignone, complettao l’intervento al "Parentucelli-Arzelà" di Sarzana.

"Stiamo realizzando un programma molto ampio ed unico per le nostre scuole – ha spiegato Pierluigi Peracchini presidente delòla Provincia – questo per arrivare a garantire infrastrutture efficienti per gli studenti di oggi e di domani. Si tratta di una pianificazione che non ha precedenti, abbiamo infatti cantieri aperti e attivi praticamente in ogni edificio, opere che con solo i fondi pnrr cuberanno circa dieci milioni e mezzo di euro _ spiega il Presidente Pierluigi Peracchini _ ovviamente davanti a questo investimento storico è necessario affrontare qualche di disagio e convivere con i lavori, ma nostri tecnici grazie al coordinamento con tutte le componenti del mondo della scuola, hanno individuato tutte le soluzione per limitare i problemi".

In questo momento sono aperti otto grandi cantieri i per un investimento di oltre nove milioni di euro, che si sommano a dodici cantieri già completati." In totale – conclude – parliamo di opere per un investimento di 15 milioni e 627 di euro in circa tre anni. Questo programma di messa a norma e di miglioria era un’opportunità che non potevamo perdere, un’occasione che la Provincia ha colto per realizzare tutta la riqualificazione delle scuole. Per questo stiamo lavorando a stretto contatto con le stesse scuole, in una forte sinergia tra enti, in particolare con l’ufficio scolastico provinciale, le direzioni didattiche ed i tecnici. Abbiamo circa l’80 % degli studenti degli istituti superiori che sono interessati da questo programma e loro, ma anche i ragazzi che verranno, presto avranno scuole più sicure, ma anche impianti e spazi sportivi idonei alle necessità".

m.m.