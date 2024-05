Scuola d’infanzia, il Comune assume tre insegnanti

Il Comune di La Spezia ha indetto un concorso per l’assunzione di 3 insegnanti di scuola dell’infanzia a tempo indeterminato. Oltre ai requisiti richiesti per l’accesso al pubblico impiego, richiesta la conoscenza dell’inglese, uso di apparecchiature e applicazioni informatiche più diffuse, diploma di laurea in scienze della formazione primaria o lauree equiparate. In base al numero di domande l’amministrazione si riserva di predisporre una prova preselettiva. I candidati saranno poi sottoposti a due prove d’esame, una scritta e una orale, nella quale verranno valutate anche le competenze teoricopratiche. Fra gli argomenti della prova, teorie di pedagogia e psicologia dell’età evolutiva con riferimento alle teorie dello sviluppo cognitivo, affettivo e sociale, progettazione educativa. Domande entro il 30 maggio col portale InPa per le assunzioni nella pubblica amministrazione.