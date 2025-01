Scritta sul muro contro il Prefetto. E’ stata segnalata ai carabinieri

Si aggirava alla periferia della città probabilmente per qualche appuntamento con i clienti ma sono arrivati i carabinieri del nucleo operativo della compagnia di Sarzana che hanno voluto accertarsi della presenza dell’uomo in via Camponesto. L’atteggiamento preoccupato è stato il segnale di qualcosa di “storto“ e così è scattata la perquisizione. Dalla quale sono spuntate 8 dosi di cocaina, per un totale di circa 9 grammi. Il 32 enne di origine marocchina Khatri Hicham, senza fissa dimora, è stato arrestato per detenzione di sostanze stupefacenti. Intanto ieri ai carabinieri di Luni è arrivata la segnalazione di una scritta apparsa nella notte su un muro di un parcheggio pubblico contro il Prefetto di Massa. Una frase non certo delicata che i militari hanno segnalato anche all’ufficio tecnico del Comune che provvederà a cancellarla.