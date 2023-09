Scopri stelle e galassie a La Spezia: 'Benvenuto Autunno' con Iras

Dopo il grande successo della settimana dedicata all’astronomia nel mese di maggio e l’evento ‘Benvenuta Estate’, continua la collaborazione tra il centro commerciale Le Terrazze e l’Istituto spezzino ricerche astronomiche (Iras), con l’appuntamento ‘Benvenuto Autunno’ dedicato all’osservazione del cielo autunnale in notturna. Appuntamento stasera, alle 20, al parcheggio al piano 2 dove tutti i visitatori e gli appassionati, potranno contemplare le bellezze del cosmo grazie al personale di Iras che metterà a disposizione alcuni telescopi per osservare i sistemi stellari e le galassie. Ci sarà anche la possibilità di chiedere agli esperti dell’associazione, curiosità astronomiche e tour delle costellazioni. "Questo nuovo appuntamento – dichiara il direttore delle Terrazze – conferma l’interesse della comunità locale per le attività culturali e attesta l’impegno del centro commerciale nel promuovere e diffondere iniziative di questo tipo nel nostro territorio". Mentre per le informazioni si può visitare il sito www.le-terrazze.it. "È un piacere dare continuità a manifestazioni culturali che vedono la partecipazione di centinaia di persone, tra cui tanti bambini conclude la presidente Iras, Rosy Sardella – . Dopo aver ammirato gli oggetti celesti estivi, in questo secondo appuntamento avremo modo di vedere oggetti diversi ed altrettanto affascinanti".

m. magi