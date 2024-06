Scoperte mediche e scientifiche. Tosetti premiata a Singapore

L’avevamo intervistata proprio poco più di 12 mesi fa mettendo in luce il suo prezioso lavoro di ricerca nell’ambito della risonanza magnetica che aveva portato all’importante scoperta scientifica risultato di una ricerca sull’evoluzione delle aree cerebrali coinvolte nella visione dei neonati. La spezzina Michela Tosetti, fisico, direttore del laboratorio di fisica medica e risonanza magnetica all’Irccs Fondazione Stella Maris e il Centro di Ricerca Imago7 di Pisa, è stato riconosciuto nei giorni scorsi a Singapore il titolo di ‘Senior Fellow’ della Ismrm (The International Society for Magnetic Resonance in Medicine) che è tra le più importanti associazioni internazionali multidisciplinari che promuove l’innovazione, lo sviluppo e l’applicazione delle tecniche di risonanza magnetica in medicina e biologia in tutto il mondo. Tosetti dal 2011 professoressa a contratto di fisica della risonanza magnetica nucleare presso il dipartimento di fisica dell’Università di Pisa e dal 2013 ha ottenuto l’abilitazione nazionale a professore ordinario in fisica applicata sempre presso l’ateneo pisano. La la Ismrm conta oltre 9000 membri appartenenti a molte nazioni. Il prestigioso traguardo arriva come riconoscimento di contributi significativi e sostanziali alla ricerca, in linea con la missione della società, proprio per coloro che hanno apportato un importante apporto alla ricerca e all’istruzione in MR (Risonanza Magnetica) e che vengono nominati appunto ‘Senior Fellows’.

La dottoressa Tosetti, è dunque divenuta con questo importante riconoscimento internazionale un vero e proprio luminare internazionale del settore avendo dedicato tutta la sua carriera alla risonanza magnetica; il suo principale focus di ricerca è stato lo sviluppo e l’applicazione di metodi e strumentazione di risonanza magnetica per il cervello umano, e lo sviluppo di sistemi ad altissimo campo per l’imaging sull’uomo. Non a caso nel 2008 è diventata responsabile del progetto per l’avviamento del primo e unico sistema italiano a 7 Tesla, installato nel 2012 presso il Centro di Ricerca Imago7 a Calambrone (Pisa), infrastruttura di ricerca nata con il contributo della Fondazione Pisa e che vede come enti proprietari e di gestione, insieme all’Irccs Fondazione Stella Maris, l’Università di Pisa, l’Aoup e l’Aou ‘Meyer’.

Gianni Salis