Scontro tra motociclette. Tre feriti sull’Aurelia

Tre motociclisti trasportati al Sant’Andrea in codice giallo. È il risultato dell’incidente avvenuto poco dopo le 12 di ieri sulla statale Aurelia, nei pressi del Bracco a Carrodano. Nei pressi di un tornante, per cause in fase di accertamento da parte dei carabinieri, si sono scontrate due motociclette. I due conducenti, così come il passeggero di una delle due moto, sono stati sbalzati violentemente sull’asfalto. A chiamare i soccorsi, il conducente di un auto sopraggiunto poco dopo il sinistro. Sul posto, in pochi minuti, sono arrivati i militi delle pubbliche assistente Framurese, Croce d’oro di Deiva e Croce Verde di Carro, e poi l’automedica Delta3 da Brugnato e l’autoinfermierizzata India da Levanto. Le tre persone, tutte doloranti ma coscienti, dopo le prime cure sul posto, sono state trasferite in codice giallo al Sant’Andrea della Spezia. Stessa sorte, nella notte tra sabato e domenica, per un centauro di 36 anni caduto dalla moto a Deiva Marina, trasportato in codice giallo all’ospedale di Lavagna.