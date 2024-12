Sandra Moretti presenta letture di Natale per bambini alla libreria Liberi Tutti

La scrittrice Sandra Moretti, oggi alle 11, sarà protagonista delle letture di Natale per bambini, alla libreria Liberi Tutti. Saranno tratte dai suoi libri ‘Le avventure di Frank Buonviaggio: destinazione Polo Nord’ e ‘L’abete Beth e il regalo di Natale’.

Il primo testo è l’esordio delle odissee del determinato Frank Buonviaggio, che si recherà alla casa di Babbo Natale per consegnare una dolcissima letterina e per chiedere che venga esaudito il suo più intimo desiderio: poter viaggiare per il mondo non una ma mille volte. La fede di Frank nella magia del Natale lo ripagherà del suo sforzo? Oppure, come ogni francobollo, gli sarà concesso solo quel viaggio?

Il secondo libro, invece, parla di Beth, una Picea Abies alle prime armi che, alla vigilia di Natale, desidera solo una cosa: diventare un albero di Natale e rendere fiera la sua famiglia. Riuscirà a farsi scegliere dall’ultimo acquirente che è arrivato alla serra? Ma poi, sarà davvero bello vivere in una casa, rinchiusa e addobbata?

Info: 0187 020576.