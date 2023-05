Samuele Privitera trionfa a Ponzano

Vittoria e titolo regionale. Samuele Privitera si è aggiudicato la storica corsa del 1° Maggio organizzata dalla società sportiva Uc Ponzanese presieduta da Polo Tosi giunta alla 70ª edizione. La corsa riservata alla categoria juniores è una delle più antiche rassegna giovanili in Italia organizzata in occasione della festa dei lavoratori della ceramica Vaccari. Una giornata durissima anche per le condizioni meteo che hanno accompagnato i tanti iscritti lungo i 116 chilometri del percorso che si è concluso sulla salita che porta a Ponzano superiore. Ha avuto la meglio nella fuga che ha caratterizzato gli ultimi chilometri di gara Samuele Privitera del Team Giorgi che ha preceduto il rivale Matteo Gabelloni della Casano Matec Elenka con il quale aveva dominato la corsa con una fuga che ha raggiunto anche i due minuti di vantaggio. Il resto della compagnia è arrivato con una trentina di secondi di ritardo, regolato dal polacco Jakue Filip Gruszczynski della Energy Team. Ottavo posto per Davide Bufalini del team Casano.

Ordine d’arrivo: 1) Samuele Privitera (Team Giorgi); 2) Matteo Gabelloni (Casano Matek Elenka); 3) Jakue Filip Gruszczynski (Energy Team); 4) Leonardo Vesco (Team Giorgi); 5) Mark Lorenzo Finn (Professional team); 6) Giovanni Santamaria (Canturino); 7) Davide Accate (Ciclistica Rostese); 8) Davide Rufalini (Casano Matek Elenka).