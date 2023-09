Rubano portafogli e utilizzano le carte di credito: denunciati

A conclusione di una serie di indagini, la squadra mobile della Spezia ha identificato e denunciato all’autorità giudiziaria una coppia di sudamericani. Nel mese di luglio, una donna settantenne, pagando la spesa alle casse di un supermercato, si accorgeva che dalla borsa appesa al carrello, erano stati asportati il telefono cellulare nella cui custodia erano conservati documenti e alcune carte di credito. Queste ultime venivano utilizzate da ignoti per acquisti e prelievi per un ammontare di oltre mille euro. Gli investigatori della squadra mobile, raccolta la denuncia della donna, acquisivano ed analizzavano le registrazioni dei sistemi di sorveglianza del supermercato, degli istituti di credito e degli esercizi pubblici.

Gli ulteriori accertamenti consentivano di identificare un uomo di 37 anni ed una donna di 43 anni, gravati da precedenti per analoghi reati sia in questa che in altre provincie italiane. La posizione della coppia denunciata, alla quale veniva contestato il concorso nel reato di furto aggravato ed indebito utilizzo di strumenti di pagamento elettronici, è ora al vaglio dell’autorità giudiziaria per una puntuale analisi delle condotte e responsabilità di ciascun indagato.