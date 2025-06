Romanzi noir ambientati a Bolassola: il nuovo libro di Ferrario

Un ritorno... alle origini. Nella sala Ugo Maria Morosi di via Fratelli Rezzano a Bonassola, sabato alle 18, verrà ospitato un incontro con il giallista milanese Ippolito Edmondo Ferrario, autore di una serie di romanzi noir in parte ambientati proprio a Bonassola, luogo del ‘cuore’ di Raoul Sforza, protagonista della ‘saga’ iniziata nel 2021 con ‘Il banchiere’ di Milano (pubblicato da Fratelli Frilli Editori, nella collana Super Noir Bross) e giunta attualmente al quarto romanzo con ‘I fantasmi del banchiere nero – La quarta indagine di Raoul Sforza’, uscito in libreria alla fine di settembre dello scorso anno. L’incontro, organizzato dal Comune di Bonassola, con il particolare impegno dell’assessore Graziella Cipollini, vedrà Simona Cappelli dialogare con Ferrario, il quale racconterà la genesi e tutto il mondo che ruota intorno al controverso personaggio nato dalla sua penna e che ha trovato negli anni un affezionato pubblico di lettori, così soprannominato per i suoi trascorsi eversivi negli anni Settanta, uomo da sempre al centro di scandali e di processi.

Nell’occasione Ferrario presenterà anche il recente fumetto ‘Il banchiere nero’ (pubblicato Amazon), illustrato da Stefano Mazzotti e ispirato al primo romanzo della serie. In questo lavoro sono numerose le tavole che raccontano la Bonassola amata dal banchiere nero. Alla presentazione seguirà un rinfresco offerto dal Comune. Ippolito Edmondo Ferrario, classe 1976, si è occupato dello studio e della divulgazione della Milano sotterranea attraverso numerosi saggi. Ha pubblicato per Ugo Mursia Editore, Castelvecchi Editore, Newton Compton Editori, Ritter e Ferrogallico. Per Fratelli Frilli Editori ha dato vita al personaggio seriale del ‘banchiere nero’ Raoul Sforza: ‘Il banchiere di Milano’ (2021), seguito da ‘I diavoli di Bargagli’ (2022), ‘Assedio mortale a Milano’ (2023), e infine ‘I fantasmi del banchiere nero’ (2024). L’entrata all’evento è libera.

m. magi