"Romanticismo e Settecento: Nuovi Appuntamenti a Cura di Aidea"

Nuovi appuntamenti a cura dell’associazione Aidea che, domani, si sposta al Camec. Alle 15.30, per la lezione di storia dell’arte, la professoressa Rosella Mezzani si soffermerà sul Romanticismo, con Goya, uno dei più grandi pittori spagnoli vissuti tra la fine del XVIII secolo e l’inizio del XIX. Poi, a seguire, alle 16.45, per il corso di storia, la professoressa Roberta D’Imporzano tratterà il Settecento, il secolo delle rivoluzioni con la guerra dei sette anni. Intanto verrà attivato in questi giorni il nuovo corso di informatica sul programma Excel. Per avere info: [email protected] o 329 7462081.