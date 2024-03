"Risultati elezioni Rsu Leonardo: Fiom Cgil in netta crescita, Fim Cisl in calo, Uilm stabile" La Fiom Cgil a La Spezia vince le elezioni Rsu in Leonardo, confermandosi come primo sindacato con crescita di voti e delegati. Il segretario Grilli elogia il risultato e promette difesa dei diritti dei lavoratori.