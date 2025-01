Ribalta Rai per il Lunezia. Premio ad hoc per i testi

La prossima edizione del Premio Lunezia raggiungerà lo storico traguardo delle 30 candeline. Un festival che ha rappresentato e rappresenta il nostro territorio e, di recente, anche i programmi del Teatro Civico dove, a fine dicembre, si è tenuta la finale di diverse sezioni di una kermesse che ha raggiunto la popolarità nazionale e non solo. La manifestazione del patron Stefano De Martino continua a far parlare di sé. "Non solo grazie alla proposta artistica realizzata con Anffas (lo Special Festival, ndr.) – spiega lo spezzino De Martino – ma pure perché nuovamente coinvolta dalla portaerei mediatico-musicale più grande d’Italia e tra le più importanti del mondo: il Festival di Sanremo. Il 7 febbraio, Rai Radio Uno avrà l’esclusiva di annunciare, durante il Gr, il vincitore del ‘Premio Lunezia per Sanremo 2025’, scelto dalla commissione del Premio Lunezia sulla base dei testi che a breve usciranno sulla rivista ‘Sorrisi e Canzoni Tv’". Durante la settimana del Festival, il trofeo del ‘Premio Lunezia per Sanremo’, una caratteristica scultura in marmo bianco, sarà consegnato nella sala stampa del Teatro Ariston, alla corte dei giornalisti della carta stampata, di radio, tv e siti online. Nelle ultime edizioni il ‘Premio Lunezia per Sanremo’ è stato destinato, con rilevante risalto mediatico, a Madame, Diodato, Coma Cose, e lo scorso anno ai Negramaro, solo per citarne alcuni. Inoltre il portale del Mei - Meeting delle Etichette Indipendenti, con la collaborazione del quotidiano online ‘Zetatielle magazine’, ha indetto un ‘invito’ a un pronostico sul ‘Premio Lunezia per Sanremo 2025’. Partecipare è gratuito e chi indovinerà il vincitore del Premio dedicato ai concorrenti di Sanremo, potrà beneficiare di due poltrone (non come semplice spettatore, ma nell’area Vip e magari avere dei pass che consentono di spaziare ovunque, dal backstage ai camerini) in una delle prossime serate del Premio Lunezia (segmento estivo), oltre a ricevere due pass del backstage per il Mei 2025, in programma a Faenza dal 3 al 5 ottobre.

Il pronostico dell’artista vincitore del Premio Lunezia per Sanremo 2025 si potrà inviare, entro martedì 4 febbraio, via mail a [email protected], oppure sulla pagina Instagram del Meeting degli Indipendenti, o ancora via messaggio alla redazione del sito www.meiweb.it. "La sfida – concludono i promotori, rivolgendosi al pubblico – sta nell’affidarti all’intuito, alle dichiarazioni degli artisti e al feeling che hai con loro o con il titolo della canzone". In caso di più vincitori, i premi saranno assegnati attraverso un’estrazione tra coloro che hanno indovinato.