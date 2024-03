Red Sox, le risate al Civico

Dopo il grande debutto sold out tra Ravenna e Spoleto, il nuovo tour ‘Red Sox - Uno spettacolo comico di Luca Ravenna’, prodotto e distribuito da Trident Music – che continua a registrare numeri top – arriva stasera, alle 21, al Teatro Civico. Luca Ravenna, lo stand-up comedian dei record, ha partecipato a diversi programmi di Comedy Central, conduce Cachemire Podcast (tra i podcast più ascoltati in Italia), è stato un concorrente del noto ‘Lol’ ed è uno dei nomi di punta della nuova generazione di comici, che sta spopolando sui social e che sta riempiendo i più importanti teatri italiani. ‘Red Sox’, che ha un importante contributo dalla cultura americana e dalla tradizione statunitense, rappresenta il grande ritorno sui palchi di Luca Ravenna a distanza di oltre un anno da un 2022 ricchissimo di successi che l’ha visto registrare oltre 30.000 presenze in Italia e in Europa, primo tra i comedian italiani della nuova generazione a sbarcare all’estero. Le novità non finiscono qui: dopo il comedy album ‘568’ in formato vinile autografato pubblicato la scorsa primavera, richiamando la tradizione dei comici diffusa negli anni Ottanta – disponibile nello store di Sony Music Italy, un doppio lp tratto dall’omonimo spettacolo registrato al Teatro Lirico Giorgio Gaber di Milano nella primavera del 2022 – è disponibile su tutte le principali piattaforme di streaming il nuovo podcast ‘Solo Grandi, anzi Grandissimi Successi’, raccolta di alcuni dei pezzi più iconici di Luca Ravenna. Si è autodefinito ‘un cantautore della risata’ Ravenna, che proporrà molteplici argomenti anche sul palcoscenico spezzino, valutando e miscelando di volta in volta, in base alla risposta del pubblico. Come Frank Matano, sui social ‘bombarda’ lo spettatore, mentre nei teatri (dove fa sempre sold out) i testi sono più elaborati e ammette di impiegare anche sei mesi per scriverli. Tantissimi i giovani che lo seguono, dal vivo e online, a cui piace molto osservare il punto di vista di Ravenna sulle ‘battaglie’ familiari: un argomento che lui predilige affrontare, ad esempio, è quello, in chiave ironica, dell’incomunicabilità tra padre e figlio. I biglietti sono disponibili sulle piattaforme online Ticketone e Vivaticket, e naturalmente al botteghino del Teatro Civico (aperto dalle 8.30 alle 12 e prima dello spettacolo). Info: 0187 727521 o a [email protected].

Marco Magi