Recupero di opere d’arte Bando per 18 progetti

"Strumenti, esperienze e opportunità per le comunità territoriali" il titolo della giornata di approfondimento organizzata nell’ambito del bando ’Un patrimonio da tutelare’, promosso nel 2022 da Fondazione Carispezia insieme a Fondazione Compagnia di San Paolo. Obiettivo, sostenere interventi di recupero di opere d’arte e beni di interesse storico vincolati, diffusi nel territorio della provincia di Spezia e della Lunigiana. Attraverso il bando sono stati finanziati 18 progetti, presentati da enti pubblici ed ecclesiastici, con risorse pari a circa 400 mila euro messe a disposizione dalle due Fondazioni; gli interventi di restauro e conservazione, che si stanno realizzando in questi mesi, riguardano beni che necessitano per la maggior parte di un intervento urgente. La giornata studio ‒ a cura della Fondazione Centro Conservazione e Restauro “La Venaria Reale” (cui hanno preso parte i referenti delle 18 realtà selezionate) è stata promossa da Fondazione Carispezia e Fondazione Compagnia di San Paolo per approfondire il tema della manutenzione programmata, come previsto dalle azioni del bando. Obiettivo delle Fondazioni è di sostenere la realizzazione di progetti di restauro e valorizzazione del patrimonio storico- artistico locale, ma anche di accompagnare il territorio nel prevedere piani di conservazione dei beni nel medio-lungo periodo. Tale approccio consentirà, agli enti che hanno partecipato all’incontro di acquisire competenze da impiegare in altri contesti. Il percorso si concluderà, in autunno, con un secondo appuntamento di formazione online.