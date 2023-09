Rachele regina sui pattini La 17enne Bianchi trionfa ai campionati europei

"Chi ci crede combatte, chi ci crede supera tutti gli ostacoli, chi ci crede vince". E vincere, con quel suo motto personale, sembra la cosa più facile del mondo per la spezzina Rachele Bianchi, studentessa del liceo Pacinotti che si è laureata campionessa europea di pattinaggio artistico inline, nella categoria Cadette. La diciassettenne atleta del Pattino club La Spezia, a Ponte di Legno (in provincia di Brescia) è riuscita a conquistare la medaglia d’oro concludendo con il punteggio di 101.33, davanti alla campionessa nazionale ucraina Emilla Karavai con 67.98 e alla polacca Natalia Wiatroszak con 65.94. Un divario davvero elevato per la nostra concittadina e le avversarie salite con lei sul podio, ricordando che, lo scorso anno, era stata seconda all’Europeo di Andorra. Un risultato strepitoso costruito nella prima giornata di gare sul programma corto e consolidato, con tanto di accelerata, con l’esibizione sulle note di ‘Alice in Wonderland’ nel programma lungo. Studentessa modello e grandissima sportiva Rachele, allenata da Piera Avena e Silvia Lambruschi (già campionessa del mondo), che soltanto due mesi fa stava festeggiando un ottimo titolo italiano. "Dopo il titolo italiano ha conquistato una vetta ancora più prestigiosa – dichiara l’assessore Marco Frascatore – È la numero 1 d’Europa. L’anno scorso seconda alla competizione continentale, poi due volte consecutive campionessa d’Italia. Che carriera strepitosa. Ora è la ‘regina’ sul trono europeo di pattinaggio, che orgoglio e non solo per la nostra città, ma anche per il nostro Paese".

Poi si rivolge direttamente a lei: "Sei una grande e formidabile atleta e una ragazza esemplare in tutto! Grazie Rachele e a tutti coloro che l’hanno accompagnata in questa carriera sportiva meravigliosa. Congratulazioni!". La ragazza, intanto, è già in pista per prepararsi alla Coppa Europa di pattinaggio artistico quad, mentre si gode un successo meritato e diciamo la verità, anche atteso, visti i risultati che lo precedevano. I primi ringraziamenti da parte sua, vanno sicuramente alle allenatrici e alla famiglia che l’hanno sempre supportata. Intanto si gode questo momento, concentrata sui prossimi obiettivi. "Un risultato che mi rende felice – dichiara Rachele – e compensa i tanti sacrifici". Festeggiano intanto anche al Pattino club che ha ripreso la sua attività nelle sedi di Castelnuovo Magra, Sarzana e La Spezia (info 338 8904212), dove si può iniziare con tre prove gratuite. "E se non hai i pattini, te li diamo noi", conclude l’allenatrice Avena. Magari seguendo le orme di Silvia e Rachele...

Marco Magi