La Spezia, 9 settembre 2021 - Occhio ai monopattini che circolano sulle strade e richiamo all’attezione dei conduttori di questi nuovi mezzi. Un incidente di ieri si fa monito. Una donna di 45 anni, alla guida del suo monopattino, ha auto una collisione con un’auto. Lo schianto è avvenuto nel pomeriggio di ieri in via della Ghiara nei pressi di piazza De Nobili. La dinamica dello scontro è al vaglio della sezione infortunistica della polizia locale. La giovane donna è rimasta seriamentee ferita. E’ stata soccorsa sul posto in attesa dell’arrivo dell’automedica Delta 1 del 118 che l’ha poi stabilizzata e successivamente trasportata in ambulanza allo shock room del pronto soccorso in codice rosso per diversi traumi.

La donna è rimasta stata cosciente e questo lascia sperare in un tempestivo recupero. Sottoposta a tutta una serie di esami radiologici tra cui la Tac, la giovane è stata trattenuta per un periodo osservazione nel reparto di Medicina d’urgenza. Iil conducente del veicolo coinvolto e numerosi testimoni sono stati presi a verbale dagli agenti della Municipale allo scopo di chiarire eventuali responsabilità. Appena starà meglio, sarà anche ascoltata la giovane conduttrice del mezzo elettrico.