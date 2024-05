Quando ‘Una vita non basta’. Incontro con Enrico Galiano

Lo scrittore e insegnante Enrico Galiano presenterà, negli spazi al piano terra della Fondazione Carispezia, il suo ultimo romanzo ‘Una vita non basta’, edito da Garzanti, in dialogo con la collega de ‘La Nazione’ Chiara Tenca. Prosegue con il sesto appuntamento in programma mercoledì alle 18 (anticipato rispetto alla data prevista di giovedì), la rassegna letteraria ‘I Libri, la Città, il Mondo. Conversazioni d’Autore in Fondazione Carispezia’.

Enrico Galiano, che da anni scala le classifiche e riscuote grandissimo successo, torna con uno dei suoi personaggi più amati di sempre: il professor Bove di ‘Eppure cadiamo felici’, il suo romanzo d’esordio, rivelazione del 2017. ‘Una vita non basta’ è un libro sulle paure che ci impediscono di essere felici: paure che non vanno allontanate, ma ascoltate. Perché a volte bisogna attraversare il buio per scoprire la meraviglia di uno spiraglio di luce. Anticipiamo quindi, qualche passo del volume. "Quando desideri tanto qualcosa, fai come il colibrì: non aver paura di cadere. Anzi, impara a farlo a tutta velocità, per poi risalire". Questa volta, però, a Teo sembra impossibile risalire: è stato bocciato in seconda liceo, ma soprattutto ha fatto qualcosa di davvero sbagliato, e ora dovrà scontare un’estate di lavori socialmente utili. Sa che è una punizione giusta, eppure c’è qualcosa dentro di lui che non riesce a tenere a bada. Teo la chiama la Cosa proprio perché non è in grado di darle un nome: sa solo che è un nemico troppo forte e di cui non ha il coraggio di parlare a nessuno. Tutto cambia quando su una panchina incontra un signore anziano che dice di essere un ex professore di nome Francesco Bove.

Creatore della webserie ‘Cose da prof’ con oltre venti milioni di visualizzazioni su Facebook, Galiano è stato inserito nel 2020 dal ‘Sole 24 Ore’ nella lista dei dieci insegnanti più influenti sul web. Con il libro per ragazzi ‘La società segreta dei Salvaparole’ ha vinto, inoltre, il premio Bancarellino 2023. La rassegna ‘I Libri, la Città, il Mondo’, a cura di Benedetta Marietti, proseguirà fino al 30 maggio con altri quattro appuntamenti. Apertura delle sale alle 17.30, ingresso libero. Sarà presente un bookshop curato dalle librerie cittadine Contrappunto, Liberi Tutti, Mondadori e Ricci.

Marco Magi