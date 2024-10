Quando gli alunni del ’68 avevano fiocco e grembiule

Mezzo secolo fa avevano i grembiulini e si incontravano nelle aule dove i banchi avevano ancora lo spazio rotondo per il calamaio, a ricreazione si scambiavano le figurine per gli album del calciatori. Dopo 50 anni si sono ritrovati a cena ad Arcola per festeggiare l’inizio della prima elementare "maschile" del 1974. I “ragazzi del 1968“ si sono dati appuntamento all’Antica Osteria del Ponte per un’allegra rimpatriata. Alcuni non si vedevano da ben 30 anni, la famiglia, il lavoro, le vicende della vita li hanno allontanati, ma il cuore è rimasto nella Arcola di allora. E’ stato ricordato il maestro Arzelà e si sono levati i calici in memoria di quelli che purtroppo non ci sono più. La serata è trascorsa in allegria fino a tarda notte, con racconti di aneddoti, ricordi di com’era la vita in quegli anni e di come è adesso per molti di loro. "Ci siamo lasciati con la promessa di ritrovarci almeno una volta l’anno all’inizio dell’anno scolastico" hanno detto e visto l’affetto che si è risvegliato tra di loro sarà sicuramente così.