Pro Italia si copre di medaglie. Trionfo ai campionati nazionali

La squadra Open maschile della Pro Italia, impegnata ai campionati nazionali Silver Winter Edition di ginnastica artistica, vince per il secondo anno consecutivo la gara e conquista l’alloro più importante con la formazione composta da Alex Bertoli, Maurizio Cerchi e Pietro Gianelli. Fin dalle prime battute la competizione è avvincente e la lotta serrata, ma alla fine i ginnasti spezzini la spuntano sui diretti avversari e meritatamente portano a casa il titolo. Con gli individualisti si comincia dalla categoria LA A1 che vede scendere in campo i due giovanissimi Davide Dorà e Gabriele Giunti: dopo aver condotto la gara all’altezza delle loro possibilità attuali, Gabriele è 23º e Davide 25º su oltre 50 partecipanti. Bravi perché i loro miglioramenti sono graduali ma costanti. In LA A2 risultati di assoluto valore tra i 30 in gara, dove Alex Bertoli e Christian Massaro propongono i loro esercizi a corpo libero, volteggio e mini trampolino, e sfiorano la perfezione: per Alex il titolo di vicecampione nazionale, per Christian un’ottima 7ª posizione. In LA J1 il ginnasta Pietro Gianelli è autore di una grande prova, attento e diligente che lo porta a sfiorare il podio, giungendo quarto. "Considerando che Pietro è alla prima esperienza nella Categoria Junior 1 – dichiarano gli allenatori – il risultato è più che confortante".

Nel livello Eccellenza Categoria Senior, Maurizio Cerchi si distingue con un lavoro preciso: la classifica finale All Around lo vede conquistare un’importante medaglia di bronzo. Poi, nelle finali di Specialità si guadagna la medaglia d’argento al cavallo con maniglie e quella di bronzo a volteggio, parallele e sbarra. Grande soddisfazione per il settore agonistico maschile nerostellato a partire dai preparatori, il tecnico federale Moreno Cerchi e dal tecnico societario Fabio Nalon, proseguendo con il presidente Franco Ferrari e tutto il consiglio direttivo.

Marco Magi