’Prevenzione e autogol’, dibattito col Lions

La prevenzione arma vincente nella tutela della salute. E’ in questo contesto che si colloca l’iniziativa promossa da Lions club La Spezia degli Ulivi (Lions International) per domani nel salone dell’amministrazione provinciale (ore 17,30). Il tema è quello delle malattie dell’apparato digerente, "Intestino: prevenzione e autogol". L’argomento sarà affrontato dal dottor Lorenzo Camellini, direttore dell’Unità operativa complessa di Gastroenterologia dell’ospedale Sant’Andrea e dal dottor Giovanni Russo, dirigente della stessa unità dell’Asl 5 e presidente di Aigo Liguria, l’Associazione italiana gastroenterologi ed endoscopisti digestivi ospedalieri, che affronteranno il tema sotto molteplici aspetti, clinici, terapeutici e, soprattutto, della prevenzione. Un tema quest’ultimo che ha già visto, in diverse branche della medicina, l’impegno organizzativo del Lions club La Spezia degli ulivi presieduto da Mariangela Rebecchi.