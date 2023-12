Presepi subacquei. Il Bambino nel Golfo nasce tra le onde. Ed è sempre magia

Sorge anche quest’anno dal mare il Gesù Bambino nel nostro Golfo. In cinque occasioni, sempre la vigilia di Natale. Partiamo da quello organizzato dal Gruppo sub ospedale sulla Passeggiata Morin, particolare per un motivo: la statua del Bambinello danneggiata lo scorso anno da un atto vandalico, è stata restaurata. "Siamo molto felici – afferma la presidente Maria Paola Argiolas –. Ringrazio dunque, per l’opera gratuita, Raffaella Gragnano, Barbara Carassale e Alice Battilani del laboratorio di restauro SoloArte". La conchiglia con la statua è stata già posizionata in mare e il 24 dicembre alle 23 verrà fatta riemergere da quattro sub, per poi essere trasportata a spalla dai subacquei in processione fino alla chiesa di Santa Maria Assunta. Tra le palme della Morin il presepe del mare, alle spalle del cosiddetto ‘campo di immersione’. "Abbiamo rappresentato il presepe – spiegano dal Gruppo sub ospedale – con un gommone ricoperto da tante reti da pesca, per porre l’attenzione sul problema dell’abbandono di reti e lenze da pesca in mare che spesso si rivelano un pericolo per la fauna marina, per gli organismi sul fondale e per i subacquei stessi".

Alla mattina, comunque, tutto è pronto per il ‘Natale della Gente di mare’ organizzato dall’Assonautica provinciale della Spezia, nel quale un’imbarcazione (partenza alle 9 e rientro alle 13 sempre alla Morin) accompagnerà le persone ad assistere alla nascita del Bambinello dalle acque per la tradizionale processione subacquea e la preghiera, con la messa celebrata sull’isola del Tino (in caso di maltempo si terrà bordo del battello messo a disposizione gratuitamente dalla Navigazione Golfo dei Poeti). Al rientro è previsto un passaggio davanti all’isola del Tino per la recita di una preghiera a San Venerio; ad arricchire tutta la manifestazione anche l’inchino dell’elicottero della finanza.

Il più antico Natale subacqueo è quello di Porto Venere, che quest’anno festeggia la 54esima edizione (avendone saltata una due anni fa) sempre con lo Spezia sub: la manifestazione si svolgerà nella spiaggetta prospiciente piazza Bastreri, con inizio programmato alle 23.15 con Babbo Natale ad offrire doni a tutti i bambini, mentre a seguire una suggestiva coreografia accompagnerà la Madonna, San Giuseppe e Gesù Bambino fino a terra. Alle 23.40 il parroco dopo una benedizione ai subacquei, guiderà la processione fino alla chiesa di San Lorenzo dove verrà celebrata la messa di Natale.

Stessa edizione, anche per il Natale subacqueo di Tellaro, a cura dell’Us Tellaro Borgata marinara: alle 23 l’appuntamento con la nascita del Bambinello alla Marina (nel pomeriggio in programma una visita guidata con prenotazioni allo 333 3984787, alle 22 concerto gospel dei New Joyful Singers). A seguire la natività subacquea, spettacolo pirotecnico e celebrazione della messa nella chiesa Stella Maris. Il tutto con scogli e caruggi illuminati da migliaia di lumini di cera (navetta gratuita da Lerici dalle 19.30, ogni 20 minuti).

Infine, il più giovane dei notturni, a San Terenzo, dove si celebra la 34esima edizione: la conchiglia emergerà con Gesù bambino dalle acque antistanti la diga di San Terenzo, tra mille luci e mille colori. Come sempre saranno i subacquei del Centro Sub La Spezia e l’associazione Profondo Blu a celebrare l’evento, grazie al patrocinio del Comune di Lerici, la collaborazione con la Pubblica assistenza di Lerici, la società Pescasport San Terenzo, Sala Culturale CarGià e la parrocchia della Natività di Maria. La manifestazione avrà inizio poco dopo le 23, poi sulla spiaggia verrà recitata la preghiera del subacqueo, di seguito il Bambinello verrà portato in processione per le vie del borgo fino alla chiesa di Santa Maria dove verrà accolto, deposto nel Presepe e poi celebrata la Santa Messa.