Presenze, Levanto ha tenuto botta. Funziona la campagna di promozione

Un modello di resilienza turistica in un anno contrassegnato da difficoltà. Il 2024 di Levanto è più che positivo: grazie all’impegno congiunto del Comune, del Consorzio Occhio Blu e dell’agenzia Spring Marketing, Levanto ha ottenuto "risultati straordinari" rafforzando la sua posizione come meta di eccellenza per il turismo outdoor, culturale e gastronomico". Avviata a gennaio, la campagna promozionale ha utilizzato un approccio multicanale, sfruttando Google Ads e Meta Ads per ampliare la visibilità di Levanto a livello globale. Con oltre 54.870.463 visualizzazioni a oggi, le campagne hanno coperto mercati principali di Germania, Francia, Stati Uniti, Australia e Svizzera, oltre ai Paesi nordici e Paesi Bassi, portando risultati concreti: gli arrivi sono 1.331.864, con una leggera riduzione dello 0,42% rispetto al 2023, segno di stabilità; le presenze 3.315.405, con una variazione minima dello 0,11%. Per il futuro si punta a mappe dei sentieri su Google Maps con l’integrazione di QR code; eventi enogastronomici e tour tematici, e nuovi contenuti video per i mercati esteri. "Siamo determinati a investire di più per promuovere Levanto a livello internazionale. Crediamo nelle potenzialità del nostro territorio e vogliamo far conoscere le sue bellezze a un pubblico globale" spiega il sindaco Luca Del Bello (nella foto).