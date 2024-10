Premio per lo ’yacht design’. Studenti ricevuti dal sindaco

LA SPEZIA

Il sindaco Pierluigi Peracchini ha ricevuto gli studenti del Campus universitario della Spezia, vincitori del Premio internazionale di Yacht design ‘Paola Galeazzi’. Si tratta di Fabio Peduzzi, Giacomo Giorgetti e Marco Belvedere che hanno vinto il 1° premio, con il Progetto Edge, ritenuto dalla giuria la proposta più aderente allo spirito di delineare ‘La barca che non esiste, ma che si può fare’, invocato dal concorso. Beatrice Cespuglio, Lorenzo Casizzone, Gabriele Crapanzano, Giulia Davoli, Luca Fusi e Nicanor Macchetto Guttinger sono i vincitori del 2° premio con il Progetto Eve. Luca Imperio e Davide Giorgi vincitori del 3° premio con il Progetto Ldx e Greta Lottari, Umberto Francesco Cipolla e Lorenzo Bonechi che hanno ricevuto la menzione speciale per il progetto Lfg02 ‘Typus’. Al concorso hanno partecipato 150 candidati provenienti da tutto il mondo e tra questi, sono risultati vincitori della prima, seconda, terza posizione nonché di una menzione speciale, tutti progetti firmati da studentesse e studenti dei corsi di laurea magistrale in ‘Design navale e nautico’ e ‘Yacht design’ che hanno sede al Campus Universitario della Spezia.