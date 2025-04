Rainbow La Spezia Volley domina ancora: 21 vittorie consecutive in Serie D femminile

Nessun avversario è ancora riuscito a fermare l’incontenibile Rainbow La Spezia Volley, tantomeno la penultima forza del girone Cogovalle Tsunami. Senza storia il match, andato in scena al palazzetto di Cogoleto, in cui la capolista ha sempre tenuto in mano il gioco fino al 3-0 finale. Con i punteggi di 15-25, 19-25 e 17-25 le ragazze di Saccomani hanno centrato la ventunesima vittoria consecutiva. In campo Bado, Bencaster, Benettini, Deste, Fiori, Grandeaux, Rossi insieme ai liberi Pilli e Perini.

Nessun intoppo per il Volley Santo Stefano Magra che ha archiviato la pratica Cus Genova con un eloquente 3-0 che la dice lunga sull’andamento dell’incontro. Anche i punteggi dei tre set (25-14, 25-15 e 25-15) mettono in chiaro lo strapotere delle ragazze di Ferraro che non hanno concesso sbavature e che hanno mantenuto alta la concentrazione in ogni fase del gioco, riuscendo chiudere la sfida con semplicità davanti al proprio pubblico. Sono scese sul parquet del "PalaConti" Cesqui, Innocenti, Loria, Mazzocca, Parentini, Posati e il libero Guidi.

Altri risultati del 21° turno di Serie D femminile: Normac-Audax 3-1, Spazio Sport-Carasco 0-3, Serteco-Volleyscrivia 0-3, Paladonbosco-Volley Colombiera stasera ore 20.30.

Classifica: Rainbow 63, Carasco 48, Colombiera 47, Volley S. Stefano 44, Volleyscrivia 43, Normac 37, Audax 25, Serteco 20, Paladonbosco e Cus 19, Cogovalle 8, Spazio Sport 2.