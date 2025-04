La Spezia ospita il Blue Design Summit

Dal 12 al 16 maggio La Spezia ospita la seconda edizione di Blue Design Summit, l’evento rivolto alla filiera nazionale e internazionale del design nautico di alta gamma. Al centro della manifestazione l’abitare sull’acqua: dalla progettazione alla costruzione, dal refitting di superyacht alle crociere, dai waterfront fino alle marine. In questa edizione 2025 poi il Blue Design Summit si apre alla città e si trasforma in evento diffuso, con un programma parallelo di appuntamenti che coinvolgerà diversi luoghi della Spezia.

"La Spezia si conferma un punto di riferimento internazionale per la nautica e il design, come dimostrato dall’ultimo rapporto sull’economia del mare che riporta un valore aggiunto generato nel settore di oltre 1,1 miliardi di euro, incidendo per il 16,8 del totale dell’economia, con oltre 16.500 occupati nel settore confermandoci primi in Italia per incidenza dell’economia del mare - ha detto il sindaco di Spezia, Pierluigi Peracchini (nella foto) - Inoltre, recentemente La Spezia ha vinto la selezione nazionale per l’ingresso nella Rete delle Città Creative Unesco per il Design, che ora ci proietta nella fase internazionale. Una candidatura frutto di un lungo percorso di valorizzazione che ha reso la nostra città un punto di riferimento internazionale nel settore nautico. Siamo la capitale mondiale della nautica, un distretto di eccellenza".