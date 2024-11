Premio Lunezia, le nuove proposte sul palco delle grandi band

Un’occasione per muovere un importante passo nel mondo della musica per i talenti in erba selezionati dal Premio Lunezia: i due finalisti della sezione ’nuove proposte 2024 e 2025’ avranno la possibilità di diventare supporter di band e artisti di calibro internazionale. Una novità che accresce ulteriormente l’appeal della prestigiosa kermesse lanciata dal patron e direttore artistico Stefano De Martino, che il prossimo anno taglierà il traguardo del trentennale: oltre a certificare con i suoi riconoscimenti il valore degli artisti che si affacciano sulla ribalta, metterà nelle loro mani il pass per crescere e farsi conoscere.

La conferma è arrivata dalla direttrice artistica della sezione Nuove Proposte Loredana D’Anghera, che ha reso noti i primi nomi della rosa di star coinvolte nell’iniziativa: una squadra di big destinata ad allargarsi nei prossimi mesi. Si tratta di Anggun (nella foto con la scultura del Premio Lunezia, vinta dall’artista di origini indonesiane nella sezione ’In the world"’ nel 2023, ndr), Sophie and the Giants, The Trammps e Christopher Cross.

I prescelti apriranno un minimo di tre concerti ciascuno di questi artisti durante i rispettivi tour italiani delle stagioni 2025 e 2026, ospiti delle produzioni internazionali; inoltre, verranno citati nella comunicazione che annuncerà il concerto di questi protagonisti della scena mondiale. E altre possibilità per i vincitori delle Nuove Proposte del "festival della Luna" potrebbero arrivare grazie agli accordi in essere fra la direzione del premio e Radio Rai e Rai Tv. Sono aperte sul sito della rassegna - che anno dopo anno ha premiato artisti quali Cristiano Malgioglio, Piero Pelù, Elisa, Tiromancino - all’indirizzo www.premiolunezia.it, le iscrizioni per tutti coloro che vorranno provare a fare il grande salto e concorrere per la vittoria nella sezione.

