Premio Lunezia 2024: finale natalizia con Rebecca Ferguson e nuove proposte

Il Premio Lunezia, nato dalla passione dello spezzino Stefano De Martino, compirà 30 anni nel 2025. Oltre ad avere ospitato più di 200 big della musica leggera italiana, il Lunezia è oggi tra i premi collaterali del Festival di Sanremo.

Si svolgerà in un clima natalizio la serata finale del Premio 2024, venerdì 20 dicembre, alle 21.30, al Teatro Civico, ancora una volta a ingresso gratuito grazie al sostegno del Comune. Prima artista annunciata dalla commissione organizzatrice, la britannica Rebecca Ferguson, autrice e interprete di hit internazionali, come l’arcinota ‘Glitter & Gold’ oppure ‘Nothing’s Real But Love’ e ancora ‘Backtrack’, ‘I Hope’, ‘Teach me how to ben love - Absolut Radio’, ‘Bones’, ‘Too Good to lose’, ‘Blue Moon’ e ‘Fine and Mellow’.

Nato con il battesimo artistico di Fernanda Pivano e Fabrizio De André, il Premio Lunezia ha ottenuto il patrocinio del ministero dei Beni culturali grazie alla peculiarità di attribuire alle canzoni valore musical-letterario, e il 20 dicembre ospiterà la finalissima della sezione nuove proposte, con sei artisti provenienti da tutta Italia, che si contenderanno il podio con le attenzioni di Rai Iso Radio, Rai Radio Uno e Rai News.

"I nostri sei finalisti – dichiara Loredana D’Anghera, direttore artistico della sezione Band e Cantautori – avranno il privilegio di essere programmati su Radio Rai e di essere visti e ascoltati da promoter musicali. Due finalisti saranno destinati poi ad aprire i concerti di star internazionali in tour in Italia".

La serata sarà condotta da Savino Zaba della Rai, già presentatore dello Special Festival nei giorni scorsi, e godrà degli approfondimenti di Rai News 24. Questi, infine, i sei super finalisti Nuove Proposte, che si contenderanno il podio: Alvise Nodale con il brano ‘Se’ proveniente da Sutrio (Udine); Sarah Sampieri, in arte Samsara, di Modena, con ‘Caotica’; Claudia Sacco di Cecina (Livorno) con ‘La Scheggia più forte’; Mattia Adduocchio di Rimini con ‘Mille passi’; Stella Merano di Fossato di Vico (Perugia) con ‘Maniche’; la band Squillante, di Salerno, con ‘Un certo Paradiso’.

"Il Premio Lunezia è una realtà di grande prestigio – conclude il sindaco Pierluigi Peracchini – , che trasmette un messaggio di alto spessore culturale e artistico a tutte le generazioni. Da un trentennio celebra i grandi talenti della musica italiana e si impegna a scoprirne di nuovi, offrendo loro importanti opportunità di carriera. Dopo il successo straordinario dello scorso anno, la finalissima torna al Teatro Civico e per questo ringraziamo gli organizzatori per aver scelto ancora una volta la nostra città come palcoscenico di una serata all’insegna della grande musica e dello spettacolo".