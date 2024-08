Premio giornalistico Cinque Terre. Commissione al lavoro sui nomi

Tre uomini e una donna. La giuria del premio giornalistico Cinque Terre, sceglierà fra loro il vincitore della sua quattordicesima edizione. Nel segno della tradizione, ma con alcune novità, la kermesse indetta e promossa ancora una volta con successo dall’associazione Amici delle Cinque Terre presieduta da Luigi Grillo. Innanzitutto un cambio al vertice. Non sarà più Maurizio Belpietro, direttore del quotidiano La Verità – a causa di nuovi sopraggiunti impegni – a guidare i giurati, ma il collega Francesco Maria Del Vigo (nella foto), spezzino, già membro della giuria. A comporre la commissione anche i direttori responsabili di Qn, La Nazione, Il Resto del Carlino, Il Giorno e Il Telegrafo Agnese Pini, del Secolo XIX Stefania Aloia e di Primocanale Matteo Cantile. L’appuntamento per l’assegnazione del Premio è fissato per domenica 1° settembre, con location ormai consueta, l’agriturismo Buranco a Monterosso, il cui anfiteatro circondato dal giardino di limoni, accoglierà l’evento che sarà presentato la settimana precedente, con la comunicazione del nome del premiato di questa edizione.

m. magi