Premi Ubu, ’Scarti’ in corsa

Annunciate lunedì le nomination per i Premi Ubu 2024. E agli ‘Oscar’ del Teatro italiano, fondati nel 1977 dal critico Franco Quadri e considerato il riconoscimento più importante in quell’ambito, Scarti Centro di Produzione con sede alla Spezia e a Sarzana (al Dialma e al Teatro degli Impavidi) raccoglie con le sue produzioni ben sette candidature. Si tratta degli unici in Liguria. Sei di queste candidature sono giunte per ‘La Ferocia’, spettacolo di Vicoquartomazzini tratto dal romanzo di Nicola Lagioia, che sta girando con grande successo i più importanti teatri italiani, allestito e presentato in anteprima nazionale a Sarzana agli Impavidi è candidato come: Miglior spettacolo dell’anno, Miglior regia (Michele Altamura e Gabriele Paoloca), Miglior attrice (Francesca Mazza), Miglior attore (Leonardo Capuano), Migliori scenografie (Daniele Spanó) e Migliori Luci (Giulia Pastore). Lo spettacolo è coprodotto da Teatro Nazionale Genova, Elsinor, Teatri di Bari, Lac Lugano, Romaeuropa Festival. La settima candidatura è quella per il Miglior Nuovo testo italiano, per lo spettacolo ‘Bidibibodibiboo’ di Francesco Alberici, allestito e presentato in prima nazionale al Dialma a Fuori Luogo nel gennaio scorso, coprodotto da Piccolo Teatro di Milano, Css Udine e Teatro Stabile di Bolzano. Di entrambi gli spettacoli Scarti è produttore esecutivo.

"Dopo il premio Hystrio che ci è stato assegnato a Milano scorso ottobre per Fuori Luogo per la nostra attività di programmazione – dichiara il presidente degli Scarti, Andrea Cerri – siamo felici di queste candidature per le nostre produzioni. Sono entrambi spettacoli ai quali teniamo moltissimo, progetti ambiziosi portati avanti da artisti nostri coetanei con i quali abbiamo fatto un percorso di crescita insieme in questi ultimi anni, quando in pochi avrebbero scommesso sulla nostra generazione di artisti, organizzatori, tecnici. Sono entrambi progetti che sono stati allestiti provati e presentati in anteprima nei nostri teatri a Spezia e a Sarzana. Per noi Scarti, che abbiamo da sempre voluto investire sul nostro territorio, oltre che sulle giovani generazioni, questo è un motivo ulteriore di orgoglio. Grazie a tutti gli artisti, tecnici, maestranze, ai nostri partner coproduttori, e a tutti i lavoratori di Scarti Centro di Produzione". I Premi Ubu verranno assegnati lunedì 16 dicembre all’Arena del Sole a Bologna.

Marco Magi