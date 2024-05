Portesone, ruderi medievali all’asta. L’antico borgo valutato 1,2 milioni

Il primo tentativo è andato a vuoto: 1,6 milioni di euro per accaparrarsi i tredici manufatti di pietra sono stati giudicati forse eccessivi. Così, il tribunale della Spezia ci riprova, questa volta riducendo a 1,2 milioni l’importo base. I ruderi medievali dell’antico borgo di Portesone sono nuovamente all’asta. L’antico insediamento, situato sopra Tellaro e risalente al 1600 , si estende su una superficie complessiva di 1432 metri quadrati . I ruderi in pietra sono rappresentati da undici unità comprese nel perimetro ad anello, e due manufatti esterni che siaffacciano sul sentiero pedonale vicinale Capo D’Acqua. I ruderi in pietra del borgo del Portesone oggetto di procedura sono soggetti ai vincoli di tutela paesaggistica ed edilizia e "si sviluppano nel nucleo storico in un contesto territoriale collinare ad elevata valenza ambientale, circondati da oliveti e aree boscate" si legge nell’avviso di vendita avviata dal ribunale nell’ambito delle procedure di esecuzione immobiliare che riguardano l’antico complesso, oggetto peraltro negli scorsi anni di un progetto per la valorizzazione turistica e culturale che è stato però bocciato dalla conferenza di servizi del Comune di Lerici.

Risale al novembre dello scorso anno infatti la pronuncia con cui il Comune ha comunicato la conclusione negativa del procedimento "per l’impossibilità di esprimere un parere da parte degli enti coinvolti, considerando questi ultimi fondamentali per la valutazione e l’approvazione del progetto". La decisione ruota attorno alle presunte lacune della progettazione sottoposta all’attenzione degli enti. La conferenza dei servizi era stata indetta nel maggio 2023, ma fu sospesa un mese più tardi, in quanto sia il Servizio pianificazione territoriale e urbanistica del Comune, sia il Parco di Montemarcello Magra-Vara avevano sottolineato l’esigenza di integrare la documentazione presentata in quanto non ritenuta esaustiva e abbastanza approfondita e specifica. Uno stop che ha visto anche l’invio, da parte della società proponente il progetto, di una lettera di diffida all’indirizzo del Comune di Lerici per convocare la Conferenza dei servizi. L’esecuzione immobiliare ha di fatto congelato il progetto, in attesa di investitori che potrebbero acquistare all’asta l’antico complesso. L’asta è prevista il 9 luglio alle 9 presso la sala aste del Comune della Spezia. Il termine per la presentazione delle offerte è fissato alle 12 dell’8 luglio.

Matteo Marcello