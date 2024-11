Porte aperte nei musei

Si rinnova domani l’appuntamento con ‘Domenica al museo’, l’iniziativa del ministero della Cultura che consente l’ingresso gratuito, ogni prima domenica del mese, nei musei e nei parchi archeologici statali. Anche i musei statali della Liguria aspettano tutti i visitatori. Gli orari di apertura delle strutture nella nostra provincia: la Villa Romana del Varignano alle Grazie, dalle 8.30 alle 13.30 (ultimo ingresso 12.45) con entrata gratuita; la Fortezza di Sarzanello a Sarzana, dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 19, con biglietto intero di 5 euro, ridotto a 4 euro, gratuito per gli under 6; il Castello di San Terenzo, dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 18, con ingresso gratuito; il Museo Archeologico Nazionale e l’area archeologica di Luni dalle 8.30 alle 13.30 (ultimo ingresso alle 12.30) con ingresso gratuito; l’Anfiteatro di Luni sarà aperto dalle 10 alle 13 e dalle 14.30 alle 17. Aggiungiamo solo le location della provincia di Genova dove, però, il Museo Archeologico Nazionale di Chiavari resterà chiuso. Aperti invece Musei nazionali di Genova e Palazzo Reale/Palazzo Spinola, dalle 9.30 alle 19 (ultimo ingresso alle 18.30) con ingresso gratuito. Per maggiori informazioni è possibile visitare il sito ufficiale museiliguria.cultura.gov.it.