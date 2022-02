Pontili, i no dei comitati L’audizione in Regione

Il progetto dei pontili galleggianti è finito sul tavolo della IV Commissione territorio e ambiente della Regione Liguria. A essere ascoltati la Società Marittima di Mutuo Soccorso, il “Comitato per la tutela della Rada di Lerici” e il Circolo lericino di “Legambiente”. L’audizione è arrivata a due mesi di distanza dalla richiesta inviata in regione dalle tre associazioni. All’appuntamento ha partecipato anche Lega Navale Sezione di Lerici e il CdV Erix. Il primo ad essere audito il sindaco Leonardo Paoletti. "Ringraziamo il presidente della Commissione Cianci e tutti i membri per l’attenzione e per la possibilità data di illustrare, anche con supporti documentali e fotografici, la nostra contrarietà e le perplessità, i rischi, le problematiche e tutti gli impatti negativi che comporterebbe, per Lerici e la sua rada, lo sviluppo di un progetto del genere. – hanno detto i rappresentanti delle tre associazioni Elena Darosi e Olga Tartarini per il Comitato, Bernardo Ratti e Oreste Lavarello per la Marittina e Giovanni Cortellezzi e Stefano Sarti per Legambiente con il supporto di Tiziana Cima che hanno aggiunto –. Un impatto che va a pesare su un paesaggio urbano e marino unico, sull’ambiente e sulle dinamiche biologiche che lo alimentano, impatto sociale e culturale del luogo, problemi di sicurezza, l’impatto sul turismo e i disagi per i cittadini.." E concludono – "Siamo sempre più convinti, oltre ovviamente dello scempio paesaggistico che comporterebbe per Lerici una tale opera, anche della irrealizzabilità dello stesso a livello strutturale e del fatto che non sia giusto che metà rada, la più preziosa, possa essere, di fatto, ceduta a un esiguo numero di persone, a scapito del paesaggio e della maggioranza di residenti e turisti". Di diverso tenore l’intervento del presidente dell’ Erix Carlo Stefanini, che ha espresso invece la speranza di poter raddoppiare l’attuale pontile del Circolo per ...