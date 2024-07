Peste suina, centro di smaltimento a Sesta Godano

Un punto mobile di Asl5 per consentire il ricevimento – finalizzato al prelievo e allo smaltimento – dei cinghiali abbattuti o trovati senza vita nei boschi dell’alta Val di Vara, interessati dalla presenza del virus della Pesta suina africana. È quanto sarà realizzato a Sesta Godano dall’azienda sanitaria a seguito dell’accordo con la Provincia, che ha messo a disposizione un’area nella quale organizzare un piccolo centro per la ricezione dei capi trovati morti o abbattuti dalle squadre di caccia impegnate in questi mesi nel depopolamento. Il punto mobile, localizzato in un’area adiacente a via Roma, sarà composto da cella frigorifera esterna ed un locale tecnico prefabbricato che potrà essere utilizzato anche per i prelievi dei campioni da inviare all’istituto zooprofilattivo sperimentale per verificare la presenza del virus. La Provincia ha concesso l’area ad Asl5 in comodato d’uso gratuito per un anno, con l’accordo che potrà essere rinnovato in base alle esigenze dell’azienda sanitaria. "Occorre iniziare al più presto l’attività di depopolamento di cinghiali liberi sul territorio ad opera dei bioregolatori senza dover attendere i tempi per l’adeguamento ai parametri previsti delle case di caccia presenti sul territorio" si legge nell’atto approvato nei giorni scorsi dalla Provincia.

mat.mar.