Patto tra Salt e Croce rossa. Un aiuto agli automobilisti in coda sulle autostrade

La squadra di supporto per gli automobilisti in difficoltà sull’autostrada si arricchisce del contributo della Croce rossa. I volontari della sezione spezzina, capofila del progetto sottoscritto con Salt che gestisce le tratte A12 Sestri Levante - Livorno e A15 Parma - La Spezia, saranno impegnati in caso di disagi, incidenti, blocchi del traffico e tutte quelle situazioni spesso imprevedibili che causano lunghe attese. La task force sarà coordinata dalle due centrali operative di Salt – Camaiore e Parma – dalle quali si visionano 24 ore al giorno le immagini delle 600 telecamere lungo i 520 chilometri di copertura (considerando entrambi i sensi di marcia). La Cri spezzina si occuperà dell’area di competenza territoriale, coordinandosi con le sezioni delle altre Province interessate. La convenzione è subito operativa e durerà 4 mesi e mezzo per testarne la funzionalità ma l’intenzione è garantire una copertura per tutto l’anno.

Alla firma del patto ieri nella sede della Provincia a Spezia erano presenti Daniele Buselli amministratore delegato Salt, Michele Dalle Luche capo area traffico e sicurezza Salt, il presidente della Cri spezzina Luigi De Angelis e quello della Provincia Pierluigi Peracchini e il prefetto Maria Luisa Inversini. Già qualche mese fa Salt e Cri si erano unite per una campagna informativa sull’importanza della guida sicura distribuendo depliant nelle aree di servizio in coordinamento con Polstada e Prefettura. Agli automobilisti costretti a lunghe code in autostrada a causa di incidenti, cantieri, maltempo o altro, i volontari distribuiranno bevande, generi di prima necessità e coperte e soprattutto, come sottolineato dal prefetto, offriranno "umanità" e una presenza importante.

Massimo Merluzzi