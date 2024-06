’Pasticci d’amore’ in Sala Dante: il mondo femminile allo specchio

Una commedia frizzante e ironica, uno spettacolo dedicato al mondo femminile che il gruppo teatrale Lo Scantinato presenta, con il patrocinio del Comune della Spezia, stasera, alle 21.15 in Sala Dante. Diretti da Alessandro Albertini, per ‘Pasticci d’amore’ protagonisti sul palco l’attore Marco Barbera e le attrici Chiara Giordano, Loredana Mirra, Virginia Podesta e Franca Rapallo (con foto di scena di Gregorio Tommaseo). Un’ora di buon umore e grande senso dell’humour dove anche i luoghi comuni – che poi sono detti comuni proprio perché rispecchiano la realtà – sono abilmente orchestrati e le battute, serrate, argute ed esilaranti, fanno di questa pièce un momento da ricordare. Quattro amiche parlano delle loro vite, dei loro sogni, di sentimenti, di sesso e instaurano un rapporto di amicizia. Giulia, Susanna e Irene si riuniscono a casa di Silvia per preparare l’esame del corso di cucina che stanno frequentando e, nonostante la differenza d’età e di carattere, diventano amiche. Silvia, ha gettato alle ortiche un buon matrimonio per una passione passeggera, Giulia è una donna emancipata e disillusa, sposata ma con una sfilza di amanti, Irene è piuttosto riservata e Susanna, ragazza semplice, sta per sposare un insensibile uomo in carriera. La preparazione dell’esame di cucina si accende quando alla porta bussa Luca, un ragazzo coperto solo da un asciugamano intorno alla vita che è rimasto chiuso fuori di casa a causa di un blackout. Le quattro donne inizieranno, l’una all’insaputa dell’altra, una relazione con lui, fino a quando l’inganno non verrà scoperto e la loro ‘vendetta culinaria’ non si sarà compiuta. Una commedia spiritosa che diverte e, al tempo stesso, fa riflettere, che ha il pregio di mettere in scena la quotidianità di moltissime donne che vorrebbero trasformare la loro vita in qualcosa di diverso dalla normale monotonia giornaliera. La partecipazione all’evento è libera e gratuita. Marco Magi